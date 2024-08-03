El-SEN pazartesi itibarıyla iş bırakma eylemine gidiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), pazartesi günü itibarıyla iş bırakma eylemine gideceğini açıkladı.

EL-SEN Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, yaptığı açıklamada, EL-SEN’in Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü’ne ilettiği ve bugün mesai bitimine kadar süre tanıdığı; aralarında santral yatırım talebi, iş güvenliğinin ve eksik malzemelerin sağlanması ve liyakat sorununun giderilmesinin de bulunduğu toplam 20 maddelik taleplerine ilişkin hiçbir somut adım atılmadığı gerekçesiyle bu kararın alındığını duyurdu.

“Görünen odur ki KIB-TEK yönetimi, yıllardır devam eden oyalama ve erteleme politikasını sürdürmekte kararlıdır.” diyen Tuğcu, iş bırakma eyleminin; tüm bölge tesislerinde ve santral bakım atölyelerinde (işletme hariç) yürürlüğe konulacağını kaydetti.