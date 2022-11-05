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El Sen Pazartesi yapacağı uyarı grevini askıya aldı

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El Sen Pazartesi yapacağı uyarı grevini askıya aldı
El Sen Pazartesi yapacağı uyarı grevini askıya aldı

           Cuma günü (04.11.2022)  Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bir önceki dönem açılan Barem 19 (Müşavirlik) kadrosu kapatıldı, Teknecik Elektrik Santraline 120 MW Santral yatırım kararı ve Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

 

            El-Sen, Pazartesi yapılacak 3 saatlik uyarı grevi askıya alınmış olup geriye kalan teşvikler, Maliyetin altında satıştan oluşan zararın karşılanması, Solar Enerji ve mahsuplaşma, Sözleşmeli alınan avukatlar, hizmet şemaları düzenlemesine ve gündemde olan filtre konusu  pazartesi günü saat 11.00 de tekrardan görüşülecektir.

 

             Çıkacak sonuca göre Cuma günü yapacağımız süresiz grev şekillenecektir Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                       

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