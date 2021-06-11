EL-SEN: “Personel Sürülmedi, Soruşturmanın Selameti İçin Görev Yeri Değiştirildi”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, sendika üyesi iki kişinin sürüldüğü yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, sözkonu kişilerin karıştıkları olayla ilgili soruşturmanın selameti açısından görev yeri değişikliği yapıldığını dile getirildi.

Özkıraç yazılı açılamasında, basında çıkan bazı iddialar ve bugün başlattıkları eylemle ilgili sendika açıklama yapma ihtiyacı hissettiklerini kaydetti.

Kubilay Özkıraç, “Üyemiz Hüseyin Sönmezoğlu’nun sürüldüğü yönündeki iddialar kesinlikle gerçekle bağdaşmamaktadır. İlgili kişi karıştığı bir olayla ilgili soruşturmanın selameti açısından Pazartesi günü görevli olduğu Mağusa Bölge Amirliği’nden, İskele Şubesi’ne; aynı olaya karışmış İskele Bölge Amirliği’nde görevli olan Enver Koçero da Mağusa Bölge Amirliği’ne gönderiliyor” şeklinde devam etti.

Bahse konu iki çalışanın, “gerekli araştırmayı yapmayıp, taksit miktarından çok az bir ücret karşılığı elektrik açmakla” itham edildiğini kaydeden Özkıraç, şöyle devam etti:

“Konuyu araştırmak üzere Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun KTE.0.00-753/07-21/E.7355 Sayılı kararıyla Müdür Muavini Mehmet Özçelik Soruşturma Memuru olarak atanmıştır. Her iki kişi hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve soruşturmanın selamati açısından görev yerlerinin değiştirilmesi kararlaştırılmıştır”

Kubilay Özkıraç, “Gerek basının yanlış bilgilerle kullanılması, gerekse de kurum içerisinde çalışan dedikodu mekanizması ne yazık ki bazı usulsüzlüklerin üstünü örtmek için yaratılan çirkin bir kılıftır. EL-SEN, üyesi de olsa hiçbir haksızlığa karşı sessiz kalmaz, kalamaz” ifadesini kullandı.