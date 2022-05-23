EL-SEN: Protokolle KIB-TEK Peşkeş çekilecek!

Yine bir sözde işbirliği protokolü yine hedef Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi ve İlhak!

İşte açıklama;

Yine bir sözde işbirliği protokolü yine hedef Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi ve İlhak!

1980’lerden günümüze kadar KKTC ile TC arasında imzalanan tüm sözde işbirliği protokollerinde ana hedef KIB-TEK’in, Türkiye sermayesine peşkeş çekilmesi olmuş fakat EL-SEN’in onurlu duruşuyla dayatan ile işbirlikçiler bugüne kadar hedeflerine ulaşamamıştır. Bugün yine iştahı kabaran bu zihniyete EL-SEN olarak yine geçit vermeyeceğiz!

Bahse konu sözde işbirliği protokolünde, KIB-TEK’in peşkeş çekilmek istenmesinin yanısıra Kıbrıslı Türklere gericiliğin dayatılmasını, limanlarımızın özelleştirilmesini, toplu iş sözleşmesi düzeninin ortadan kaldırılmasını, kamu emekçilerinin haklarının budanmasını, düşünceye pranga vurulmasını ve sendikal mücadelenin sonlandırılmasını hedefliyor. Bu ilhak ve ihanet protokolünü tanımıyor, kabul da etmiyoruz.

Sendika olarak kısa süre içerisinde halkını satmaya çalışan buradaki işbirlikçilere ve bu paketi dayatan Ankara hükümetine karşı topyekün direnişe hazırız. Ayrıca paydaş örgütlerimizle de kısa süre içerisinde toplanıp toplumsal mücadelenin ateşini yakacağız!

Kavgamız dayatana ve boyun eğip dayatılanı kabul edene karşıdır. Tüm halkımızı bu varoluş kavgasında direnişe çağıyoruz...

Kubilay ÖZKIRAÇ

El-Sen Genel Başkanı