El-Sen salı gününden itibaren borçlu devlet dairelerinin elektrikleri kesilecek!

Teknecik Elektrik Santrali’ne giderek açıklama yapan El-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, bugün şu anda 20 tanker yakıt geldiğini, 20 tanker daha geleceğini ve yarın da 40 tanker yakıtın daha Mağusa’dan gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Özkıraç, “Ocak ayından beri sonuçlandırılmayan akaryakıt ihaleleri sonucu hem Kıb-tek hem de Kıbrıs Türk toplumu 20 milyon Dolar zarara uğratılmıştır” dedi.