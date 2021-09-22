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El-Sen, Savcılık'a çağrıda bulundu

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El-Sen, Savcılık'a çağrıda bulundu
El-Sen, Savcılık'a çağrıda bulundu

Basın Bildirisi:

 

   Yıllardır Kıb-Tek’ i yönetenlerin, Kıb-Tek’i  arpalık haline getirdikleri ortadadır.

   Kamu yararı diyerek Kıb-Tek’ i zararına elektrik satan bir kurum haline getirenler ...

   On yıllardır her ihaleye yolsuzluk karıştıranlar ...

   Yıllardır Kıb-Tek’ e yatırım yapılmasını engelleyenler ...

   Özel Bankalardan yüksek faizler ile kurumu borç içine sokanlar ...

   Toplumun ihtiyacı olan Sayaç İhalelerinin, Yakıt İhalelerinin İhaleslne çıklmayanlar ...

    Kurum içerisinde oluşturulan Ek Mesai düzenini rant haline getiren üç – beş                            vurgunduymaz ...

   Üretimin %45’ ini imzaladıkları sözleşmeler ile özele peşkeş çekenler ...

   Sahte elektrik malzemelerini, sahte evraklar ile Kıb-Tek’ e satanlar ve o şirketlere onay verenler ...

   Sendika (EL-SEN) ile imzaladıkları Yatırım Protokollerini ihlal edenler ...

   Milletvekilleri, Bakanlar, Bürokratlar, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Hükümetler, Kıb-Tek’ in bugün bu hale gelmesinin sorumlularıdırlar.

   Tümü hesap vermeli ve yargılanmalıdırlar.

   Toplumun öz malı olan bu Kurum, bugün bu sıkıntıları yaşıyorsa sorumluları ortadadır.

   Eğer bu ülkede Hukuk. Adalet ve Savcılık kurumları varsa gereğini yapmalıdırlar.

   

  Kubilay ÖZKIRAÇ

  EL-SEN GENEL BAŞKANI

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