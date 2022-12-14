El-SEN: Sayın Başbakan, bu da mı dedikodu?

İşte açıklama;

Sendikamızın 12.12.2022 tarihinde Teknecik’te yeni bir yakıt krizinin kapıda olduğu yönündeki açıklamasını “DEDİKODU” olarak nitelendiren Sayın Başbakan Ünal Üstel, kendisinin de aslında dedikodu olmadığını çok iyi bildiği bu krizden kaçınmak için dün (13.12.2022) geceden itibaren , kötü gün fırsatçısı AKSA’nın Kalecik’teki tesislerinden Teknecik Santrali’ne tankerlerle fuel oil taşıtmıştır.

Öngörülen ikinci 12 bin tonluk yakıt sevkiyatının zamanında gerçekleştirilememesi nedeniyle, bir kez daha AKSA’dan zararına yakıt alımına gidilmiştir.

16.11.2022 tarihinde yine geç anlaşma yapılması nedeniyle zamanında gerçekleşmeyen sevkiyatın yarattığı açığın kapatılması için, tanker başına 5000 TL taşımacılık ücreti verilerek belirli aralıklarla toplam 22 adet tanker AKSA’dan Teknecik’e yakıt transferi yapmıştır.

Sayın Başbakan’ın “DEDİKODU” açıklamasına cevabımızı, fotoğraflarla İSPATLI biçimde veriyoruz.

Buyurun Sayın Üstel, bu da mı DEDİKODU?

El-Sen’in, aslı olmayan açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltmak gibi bir tavrı asla olmamıştır, olmayacaktır. Sendikamızın tüm açıklamaları; doğrular, araştırılarak ulaşılan gerçekler ışığında yapılmaktadır. Bizim dedikodularla işimiz yoktur. El-Sen’in bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkı en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.