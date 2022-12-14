El-Sen: Seçim Uğruna Kıb-Tek’ i Zarara Uğratmaya Devam Ediyorlar

Gününde ve zamanında ödeme yapan abonelerin hakkını asla yedirtmeyiz

BORCU OLAN ABONELERİN ELEKTRİK AKIMININ KESİLECEĞİNİ SÖĞLEYEN MÜDÜRİYET KİMİN TARAFINDAN ENGELLENMEKTEDİR?

El-Sen, Kıb Tek her ay borcu olan kişi ve/veya kuruluşların elektrik akımını otomatik olarak kesmektedir, tam da bu noktada hükümet yetkilileri tarafından sisteme müdahale edilerek Kıb Tek’ e borcu olanların elektriği kesilmemektedir. Elektrik borcunu düzenli ödeyen kişilere ve/veya Kuruluşlara karşı yapılan bir haksızlık olarak görmekteyiz.

Seçim uğruna Elektrik borcu olan kurum, kuruluş veya tüzel kişilerin elektriğini kesmemek, hem ödeyene haksızlık hem de borcu olanların daha fazla borç ve faiz oluşmasına elektriğini ödeyememe duruma gelmesine sebep olmaktadır. Bu sadece tüm topluma kötülük yapmak demektir.

Kıb Tek’ in Alacaklarını tahsil etmesi gerekmekte, Ayşe abanın elektriğini keserken her şey normal, seçim yatırımı uğruna (oy) hem Kıb Teki hem de tahsili edilmeyen borçlu kesimlere daha da kötülük yapılarak zor duruma düşürülmektedir.

El-Sen ne Kıb-Tek’ i nede borcu olanların daha da borçlu duruma düşmelerini kabul etmemekle birlikte, ileriki günlerde borcu olup da elektrik akımı siyaset uğruna kesilmeyen aboneleri belirleyip, hem kamuoyuyla paylaşıp hem de Elektrik akımlarını keseceğimizi saygıyla duyururuz.