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EL-SEN: Sıkacak dişimiz kalmadı

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"İlgili bakanlığı ve yönetim kurulunu derhal gelen akaryakıtlardan bizlerle numune paylaşmaya, kötü akaryakıt alımını durdurmaya ve yasal yollarla kurumu zarara uğratmadan alım yapmaya davet ediyoruz"
EL-SEN: Sıkacak dişimiz kalmadı

 

 

Basın Açıklaması

 

 

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak, geçtiğimiz aylarda, ihalesiz ve yasadışı bir şekilde ülkemize getirilen kötü akaryakıt yüzünden başta Teknecik Elektrik Santrali Çalışanları olmak üzere tüm halkımızın zehirlendiği dile getirmiştir. Bu konuda gerek ilgili Bakan Erhan Arıklı, gerekse de Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz bizleri yalanlamış ve gelen yakıtın belirlenen kriterler içerisinde olduğunu iddia etmişti.

Yalanın ortaya er geç ortaya çıkma gibi kötü bir huyu olduğunu unutan bu kişiler, bir gazetemizin yakıtın ne kadar kötü değerlere sahip olduğunu belgesiyle açıklamasından sonra sessizliğe bürünmüşlerdir. Bu kötü yakıt yüzünden Teknecik Elektrik Santrali Çalışanları nefes alamayacak durumda çalışmak zorunda bırakılırken, halkın sağlığı da birilerinin çıkar kavgaları yüzünden hiçe sayılmaktadır.

İlgili bakanlığı ve yönetim kurulunu derhal gelen akaryakıtlardan bizlerle numune paylaşmaya, kötü akaryakıt alımını durdurmaya ve yasal yollarla kurumu zarara uğratmadan alım yapmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde bu bizler adına bir grev nedeni olacaktır ve Teknecik Elektrik Santrali susacaktır. Şu ana kadar dişimizi halkımız için sıktığımız ancak artık sıkacak dişimiz kalmadığını yetkililerin bilgisine getiririz.

 

 

 

                                                                                                             Kubilay Özkıraç

                                                                                             El-Sen Genel Başkanı

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