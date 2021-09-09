EL-SEN SON kez bir kez daha uyardı! Teknecik Elektrik Santral’ ını kapatacağız.

"Bu nedenle Pazartesi (13.09.2021) gününe kadar bu sorun çözülmezse Teknecik Elektrik Santral’ ını kapatacağız."

Basın Açıklaması:

Son kez uyarıyoruz. Uzmanların ve El-Sen’ in bütün uyarılarına rağmen Teknecik Elektrik Santral’ ında kullanılan yakıt nedeni ile sağlık riski yaşayan Santral çalışanlarımızın artık çalışamayacak duruma geldilkerini tüm yetkililere duyuruyoruz.

Çok kötü koşullarda üretimi devam ettirmeye çalışan arkadaşlarımız artık üretimi devam ettirmede büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle Pazartesi (13.09.2021) gününe kadar bu sorun çözülmezse Teknecik Elektrik Santral’ ını kapatacağız.

Bizim için çalışanlarımızın sağlığı herşeyden önemlidir. Emekçi kardeşlerimizi sağlıksız koşullarda çalıştıran anlayışı da şiddetle kınıyoruz.

Kubilay ÖZKIRAÇ

El-Sen Genel Başkanı