EL-Sen strateji değişti

Belediyelerimize ve Kaymakamlıklarımıza bağlı olan su motorlarının borçları nedeniyle kesilmeyeceğini, bu yerler yerine borç sahibi olan belediyeler ile kaymakamlıkların binalarının enerjilerinin kesileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız

İŞTE AÇIKLAMA;

Değerli Halkımız;

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak siz değerli halkımızın mağdur olmaması için Belediyelerimize ve Kaymakamlıklarımıza bağlı olan su motorlarının borçları nedeniyle kesilmeyeceğini, bu yerler yerine borç sahibi olan belediyeler ile kaymakamlıkların binalarının enerjilerinin kesileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Her attığımız adımı sizleri, yani halkımızı düşünerek attığımızı ve de atmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz.

EL-SEN Genel Sekreteri

Ersan Kaşif