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El-Sen: Tek taraflı alım garantili kablo anlaşmasına karşıyız

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El-Sen: Tek taraflı alım garantili kablo anlaşmasına karşıyız
El-Sen: Tek taraflı alım garantili kablo anlaşmasına karşıyız

TEK TARAFLI ALIM GARANTİLİ KABLO ANTLAŞMASINA KARŞIYIZ
Yıllardır halkımıza yalan yanlış bilgilerle kablo ile Elektrik gelecek ve sorun çözülecek denerek aklımızla dalga geçilmektedir.

Elbette Dünya’da ülkeler birbirleriyle kablo ile bağlanmakta ve olması da gerekmektedir, Ancak bu yapılırken karşılıklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılır, Burada yapılmak istenense tek taraflı olarak enerjinin Türkiye’de kurulu bulunan bir santralden uzun vadeli alım garantili Elektrik alınması için çalışma yapılıyor.

Bilinmesinde fayda var bizlerin ihtiyacı olan alım garantili değil ihtiyaç halinde kullanılabilecek bir hattın oluşturulmasıdır. Ülkede şu anda 100 MW’ı aşan güneş enerjisi kurulumu mevcuttur, mevsim geçişlerinde ise ülke ihtiyacı 90 MW’a kadar düşmektedir , 50 MW güneş enerjisi kurulması için şu anda ortada duran taleplerde dikkate alındığında üretilen ve üretilecek olan enerjinin dönem dönem aktarılması ihtiyacı duyulacaktır, bu sebeple karşılıklı al ver şeklinde bir kablo projesi düşünülüyorsa buyurun yapın. Bunun haricinde tek taraflı alım garantili yapılmaya çalışılacak olan antlaşmaya seyirci kalmamızı kimse beklemesin Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

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