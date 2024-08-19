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EL-SEN, Teknecik önünde basın açıklaması yaptı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknecik Elektrik Santrali önünde basın açıklaması yaptı.
EL-SEN, Teknecik önünde basın açıklaması yaptı

EL-SEN, halkın malı olan Kıb-Tek’e sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğini belirterek, Kıb-Tek’teki kesin çözümün; iyi yönetim ve özerk bir yapı olduğuna vurgu yaptı.

 

Teknecik Elektrik Santrali girişinde yer alan basın açıklaması sırasında “AKSA’ya hayır”, “Kıb-Tek’in sağılmasına izin vermeyeceğiz” ve “Hükümet İstifa” gibi pankartlar açıldı. Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bazı milletvekilleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri temsilcileri de açıklama sırasında Teknecik Elektrik Santrali önünde hazır bulundu.

 

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı basın açıklaması öncesi Kıb-Tek’te kullanılması gereken yakıtla, şu anda kullanılan ve siyah dumanlara neden olan iddia edilen yakıt karşılaştırması yapıldı. Olması gereken yakıtın akışkan, şu anda kullanılan yakıtın da katran gibi katı olması nedeniyle siyah dumanlara neden olduğu kaydedildi.

 

-Tuğcu: “Kıb-Tek halkın malıdır”

 

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, “Kıb-Tek halkın malıdır” diyerek başladığı konuşmasında, EL-SEN’in mücadelesine destek veren herkese teşekkür etti. Tuğcu, Kıb-Tek’e halk ile birlikte sahip çıkacaklarını söyledi.

 

Kıb-Tek’in geleceği için burada olduklarını ifade eden Tuğcu, yönetimin kendi hatalarını örtmek için kendilerini sabotajla suçladığını ancak daha sonra yıllardır söyledikleri yatırım sözü açıkladıklarını işaret etti.

 

Yeni yatırım sözünün takipçisi olacaklarını söyleyen Tuğcu, arızaların giderilmesi ve Teknecik’in güçlendirilmesi amacıyla gerekli yatırımların şart olduğunu belirtti.

 

Sendikanın taleplerinin doğrultusunda yatırım yapılması kararının önemine işaret eden Tuğcu, “Çünkü doğrular emekçiye atılan çamurla silinmez” dedi.

 

Makinelerin temiz yakıtla çalıştırılmadan bu kara dumanın da temizlenmeyeceğini işaret eden Tuğcu, kesin çözümün özerklik olduğunu kaydetti.

 

Mutlak hedefe ulaşmak için mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Tuğcu, Kıb-Tek’in sonunun KTHY gibi olmayacağını söyledi.

 

Tuğcu, basına da halkı doğru bilgilendirme çağrısında bulundu.

 

-Bıçaklı: “Yatırım yapılmamasından dolayı bu noktaya gelindi”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, sendikaların bugünler yaşanmasın diye mücadele verdiğini ve “temiz yakıt alın, gereken yatırımları yapın” talep ve açıklamalarda bulunduğunu ancak kimsenin kendilerini dinlemediğini savundu.

 

Yatırım yapılmamasından dolayı bugün bu noktaya gelindiğini söyleyen Bıçaklı, hükümet ve Kıb-Tek yönetimine eleştirilerde bulundu,

 

Bıçaklı, katran gibi yakıtın kullanılırken sabotaj yapıldığının iddia edildiğine işaret ederek, artık halka saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

 

Arslan Bıçaklı, bu süreçte halka karşı efendi duruş sergilediklerini ancak tekrarı halinde sorumluluğun kendilerinde olmayacağını belirterek, Kıb-Tek’in halkın malı olduğunu vurguladı ve halkın malına sahip çıkan El-Sen çalışanlarını tebrik etti.

 

-Aysal: “Kuruma sahip çıkmaya devam edeceğiz”

 

KTMMOB Başkanı Seran Aysal da, Kıbrıs Türk halkının öz değerine sahip çıkan herkese teşekkür ederek, oda olarak yaptıkları çalışmaları anlattı, ancak gelinen noktada bunların hiç birinin yapılmadığını söyledi.

 

Kurumlara sahip çıkmanın ve geliştirmenin önemine vurgu yapan Aysal, oda olarak kuruma sahip çıkmaya ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

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