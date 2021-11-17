EL-SEN, TKP Yeni Güçler'i Ziyaret Etti

Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, elektrik üretiminin devletleştirilmesi gerektiğini kaydetti.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, TKP Yeni Güçler’i ziyaret etti.



TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, görüşmedeki konuşmasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun peşkeş çekilmek istendiğini ve Kıb-Tek tarafından çıkılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasında bulundu.



Erhan Arıklı'nın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı döneminde Kurumu peşkeş çekme peşine düştüğünü ileri süren Çakıcı, Parti olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun özerkleştirilmesini savunduklarını belirtti.



Çakıcı, elektrik üretiminin Kıb-Tek bünyesinde devletleştirilme yoluna gidilmesini savunduklarını ifade etti.



Mehmet Çakıcı, solda birlik konusunda ise Parti olarak temaslar yaptıklarını, Partinin birlikte hareket etme noktasında olduğunu, ancak ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin bunu ret ettiğini, Toplumu Demokrasi Partisinde de birlikte hareket için karar alınamadığını ileri sürdü.

Çakıcı, “TDP tarafında bir koltuk derdi olduğunu görüyoruz. Mehmet Çakıcı, kendi koltuğundan feragat etmeye hazırdır. Eğer TDP ve TKP birleşecekse ya da en azından ittifak yapacaksa, benim Çakıcı olarak bir katkım olacaksa herhangi bir talebim yoktur. Aynı cümleleri karşı taraftan da duymayı bekliyorum” dedi.