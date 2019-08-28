El-Sen tüm halkı saat 09'da Maliye Bakanlığı önüne çağırdı! Elektirikler kesilecek!

El-Sen tüm halkı saat 09'da Maliye Bakanlığı önüne çağırdı!

El-Sen'den yapılan açıklamada "Yarın sabah tüm halkımızı saat 09:00’da Maliye Bakanlığı önüne davet ediyoruz." dendi.

Açıklamada "Bu kavga, bu mücadele, bu ülke bizim!.. Dilene dilene değil direne direne kazanacağız!" sloganları da kullanıldı.

El-Sen UBP-HP hükümetine 487 saat süre vermişti. Süre yarın sabajh 09'da doluyor. El-Sen bazı daire ve Bakanlıkların elektriklerini kesecek.

Maliye Bakanlığı'nın Kıb-TEK'e 258 Milyon TL borcu olduğu iddia ediliyor.