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El-Sen tüm halkı saat 09'da Maliye Bakanlığı önüne çağırdı! Elektirikler kesilecek!

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El-Sen tüm halkı saat 09'da Maliye Bakanlığı önüne çağırdı!
El-Sen tüm halkı saat 09'da Maliye Bakanlığı önüne çağırdı! Elektirikler kesilecek!

El-Sen tüm halkı saat 09'da Maliye Bakanlığı önüne çağırdı!

El-Sen'den yapılan açıklamada  "Yarın sabah tüm halkımızı saat 09:00’da Maliye Bakanlığı önüne davet ediyoruz." dendi.

Açıklamada "Bu kavga, bu mücadele, bu ülke bizim!.. Dilene dilene değil direne direne kazanacağız!" sloganları da kullanıldı.

El-Sen UBP-HP hükümetine 487 saat süre vermişti. Süre yarın sabajh 09'da doluyor. El-Sen bazı daire ve Bakanlıkların elektriklerini kesecek.

Maliye Bakanlığı'nın Kıb-TEK'e 258 Milyon TL borcu olduğu iddia ediliyor.

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