EL-SEN: Dün 3 ve bugün 2 şer ünitelerinin arka arkaya tesadüf eseri arıza yapması çok fazla düşündürücüdür

EL-SEN: ün 3 ve bugün 2 şer ünitelerinin arka arkaya tesadüf eseri arıza yapması çok fazla düşündürücüdür .

01 Şubat 2023

Çarşamba

Kamu Oyuna Duyuru

El-Sen Dün (31.01.23)tarihinde yaşanan üretim yetersizliği sebebi ile Elektrik kesintileri olmustur.Bunun sebebi Teknecik 1 X 60 MW Elektrik santralinin bir ünitesinin devre dışı kalması akabinde, AKSA santrallerinin arıza sebebi ile 3 ünitesinin devre dışı kalması sonucu ada genelinde Elektrik kesintileri yaşanmıştır.

Ne Tesadüftür ki Termik santralin (1X60 MW) arızası devam ederken Aksa santrali tekrardan bugün(01.02.23) tekrardan arıza sebebi ile sabah saatlerinde 2 ünitesi devre dışı kalmıştır.

Aksa sözleşmesinin 2023 yılında sona ermesine kısa bir süre kala, sözleşme gereği günlük 100MW enerjiyi sağlamakla mükellef olan Aksa pik saatlerin olduğu 18:00 21:00 saatlerinde 45 MW civarında bir üretim yaparak KKTC halkını karanlıklarda bırakmıştır. sözleşmenin uzatılması için dün 3 ve bugün 2 şer ünitelerinin arka arkaya tesadüf eseri arıza yapması çok fazla düşündürücüdür .

Üzülerek söylüyoruz ki enerji üretim yetersizliğinden kesintiler devam edecek görünmektedir. Aksa daha önce de olduğu gibi sözleşmenin bitiş tarihi yaklaşırken aynı yöntemleri kullanarak ülkemizi ve halkımızı enerjisiz bırakarak sözleşmesini uzatmak istiyor. Buradan sayın Başbakan Ünal Üstele sesleniyoruz bu konuda Kib Tek yönetim kurulunun almış olduğu 120MW yatırım kararını hayata geçiriniz ,ne sizin nede Aksanın patronlarının halkımıza bu işkenceyi çektirmeye hakkı yoktur.

Ahmet Tuğcu

El-Sen Genel Sekreteri

El-Sen Yönetim Kurulu(a)