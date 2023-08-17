EL-SEN uyardı, KIB-TEK'deki münhallere dikkat çekti

Kıb-Tek’in açmış olduğu personel alım münhallerinden El-Sen olarak şeffaf bir sınav yapılmayacağı endişemiz her geçen gün artmaktadır.

İşte EL-SEN'in yaptığı açıklama;

22 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan sınavlarda, müracaatta bulunan 542 kişiye yapılacak yazılı sınavların yapılış yönteminde çok büyük endişeler taşımaktayız. Kıb Tek Genel Müdürünü, belirsizliğin ve söylemlerin son bulması için şeffaf olmaya ve tüm belirsizliklerin ortadan kalkması adına aşağıda sorduğumuz sorulara cevap verecek şekilde açıklama yapmak zorundadır.

Sınav sorularını hangi Üniversite hazırladı ? Sınav sorularının hazırlanmasında ve güvenliğini kim sağlayacak ? Gözlemciler kimler olacak ? Sınava 5 gün kala sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlendi mi? Münhaller dışında, münhalsiz işe personel alımı yapılacak mı? Sınava girecek personelin listesi kimlerin elindedir? Yazılı sınav geçme puanı eşit çıkması durumunda uygulanacak yöntem ne olacak? Yazılı sınavı geçen adaylar ile ilgili mülakatlar şeffaf yapılacak mı ?

Kıb Tek ‘te Açılan münhallerin, sınav tarihine 5 gün kala sınava girecek adaylar arasında rahatsızlık oluşturan söylemlerin arttığını ve 542 kişinin haklarının eşit ve düzgün bir şekilde korunamayacağının endişesini duymaktayız .Eşitlik ve hakedenin kazandığı bir sınavdan yana olan sendikamız sınava 5 gün kalmasına rağmen sınavla ilgili belirsizliğin sürdüğünü ve bunun arkasında ahbap çavuş ilişkilerinin dedikodusunun döndüğüdür. Talebimiz Toplu iş sözleşmesindeki işe alma kurallarının istisnasız bir şekilde uygulanmasıdır. Kuralların uygulanması için El-Sen olarak sürecin takipçisi olacağımızı Tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.