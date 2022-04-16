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EL-SEN, üyelerine başlattıkları eylemin son bulduğunu duyurdu

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El-Sen Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç, önerilerinin kabul edilmesi sonucunda 'iş başı yapmama' eylemlerini sonlandırdıklarını duyurdu.
EL-SEN, üyelerine başlattıkları eylemin son bulduğunu duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç, bir yazılı açıklama yaparak, 12 Nisan 2022 tarihinde başlattıkları iş başı yapmama eylemlerini önerileri kabul edilmesi sonucunda son bulduğunu duyurdu.

Yenigüç, “Eylemlerimize katılan tüm onurlu EL-SEN üyelerine teşekkür ederiz. Mücadelemizde bizimle paydaş olan Sendikal Platform, Türk-Sen ve diğer emek örgütlerine teşekkür ederiz” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'dan ülkeye dönmesinin hemen ardından, KIB - TEK'teki son durum ve EL - SEN'in eylemi ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Kurum yetkilerinini toplantıya çağıran ve bilgi alan Başbakan, EL - SEN ile yaptığı görüşme sonrası, uzlaşı sağladı.

Uzlaşı protokol ile resmiyete döküldü.

 

 

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