El-Sen, üyelerini 1 Mayıs etkinliğine katılmaya çağırdı

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında, “Tüm üyelerimizi 1 Mayıs günü saat 18.00’da Lefkoşa Kuğulu Park’ın önünde bir yumruk olmaya çağırıyoruz” dedi.

Özkıraç, 1 Mayıs dolayısıyla başta ülkedeki ve tüm dünyadaki emekçilerin bayramını selamladı.

Özellikle özel sektör emekçilerinin yaşadığı haksızlıklar, güvencesiz çalıştırılmaları, sendikalaşmalarının sağlanamaması yanında “özelleştirme” adı altında kamudaki kurum ve kuruluş çalışanlarının da tıpkı özel sektör çalışanları gibi güvencesiz bir ortamda çalışmalarının istendiğini savunan Özkıraç, şöyle devam etti:

“EL-SEN olarak bu sömürü düzenine ve kamu kuruluşları üzerinde oynanan oyunlara karşı her zaman olduğu gibi karşı duracağız. Emekten ve emekçiden yana tavır almaya devam edeceğiz. Bir yerde sömürü varsa, o yerde mücadele de var demektir. Yaşasın emek, yaşasın emekçi, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın dünya halklarının emek mücadelesi.”