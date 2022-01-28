EL-SEN: Vakıflar' ın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu' na 8 Milyon Borcu Vardır

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’ in kamuoyunu ajitasyon yaparak ve yalan

yanlış bilgiler paylaşarak kandırmaya çalışması çok ucuz bir yöntemdir.



Vakıflar’ ın halihazırda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ na 8 Milyon borcu vardır.

Bundan yaklaşık bir ay önce de bu borç nedeniyle elektrikleri kesilmiş, Vakıflar İdaresi de yasadışı bir şekilde kaçak elektrik bağlamıştır.



İbrahim Benter şunu net olarak bilecek ki, tıpkı Ayşe Aba ve Ahmet Dayı gibi o da borcunu

KIB-TEK’ e ödemek zorundadır. Ödemediği taktirde de gereği yapılacaktır.

O nedenle ajitasyonu bırakıp gerçeklere dönmesini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini tavsiye ederiz.