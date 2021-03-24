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EL-SEN: Yakıt bitiyor.. 20 gün sonra karanlık

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El-Sen, Teknecik'te 20 günlük yakıt kaldığını açıkladı, karanlıkta kalacağız uyarısında bulundu
EL-SEN: Yakıt bitiyor.. 20 gün sonra karanlık

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ve yönetim kurulu üyeleri bugün sendikada bir basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki sıkıntıları paylaşan Özkıraç, Ülke 20 gün sonra karanlıkta kalacak” uyarısında bulundu.

20 günlük yakıt kaldığını söyleyen Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı sert sözlerle eleştirdi. Arıklı şöyle konuştu:

"Yönetim Kurulu’nun da eli kolu bağlıdır çünkü bunu engelleyen Bakanlıktır. Yakıt ihalesinde de bunu yaşıyoruz. 15-20 günlük yakıtımız kalmıştır. Hala daha ne ihale, ne şartname hiçbir şey yok. 24 bin tonluk ihale için şartnamede gerekli değişiklikler yapılmadı hala.

el-sen.pngBu değişiklikler yapılmadan Bakanlık bu ihaleye çıkamaz. 220 bin tonluk başka bir ihaleye çıkmamız gerekiyor ama bu konuda da hiçbir doğru düzgün çalışmaları yoktur. Bu işin şakası kalmadı. Nisan 15’e yakıt biter acilen ihaleye çıkılması gerekir. Ama düzgün bir ihale için 3 ay süreye ihtiyaç vardır. Buradan Başbakan Ersan Saner’e sesleniyorum, ülke 20 gün sonra karanlığa bürünecek. Açık konuşuyoruz burada. Sayın Arıklı, bu kaosun bedelini en ağır şekilde siz ödeyeceksiniz. Bakanlık’ta oturup da siyaset yapmakla iş yürümez. Bırak yönetim Kurulu’nu yetkilerini kullansınlar biz de onlara yardımcı olacağız."

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