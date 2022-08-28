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El-Sen: Yakıt İhale Sürecini Takip Etmeye Devam Edeceğiz

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EL-SEN, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Üresin ile görüştü.
El-Sen: Yakıt İhale Sürecini Takip Etmeye Devam Edeceğiz

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’dan yapılan açıklama ile Kamu İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Üresin ile EL-SEN Başkan ve Genel Sekreteri’nin bir görüşme yaptığı duyuruldu.

 

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre; Geçtiğimiz gün yapılan görüşmede; KIB-TEK’e yakıt temini için çıkılan ihalenin iptali ve 10 iş günü içerisinde pazarlık usulü ile yeni bir ihalenin sonuçlandırılması kararıyla ilgili süreç ele alındı. MİK Başkanı Halil Üresin’den, Komisyon’un ihaleyi iptal gerekçesiyle ilgili doyurucu ve ikna edici bir açıklama dinledikleri ifade edilen EL-SEN açıklamasında; “Kamu İhale Komisyonu Başkanı Sn. Halil Üresin, yakıt ihalesiyle ilgili süreci ve değerlendirme sonuçlarını belgeli bir şekilde bize izah etmiştir. Öyle anlaşılıyor ki verilen tekliflerin hiçbirisi Yasa’nın emrettiği koşulları karşılamıyor. Bu durumda pazarlık usulü ile 10 iş günü içerisinde yeni bir ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili MİK kararı yerinde bir karar olmuştur.”  denildi.

 

EL-SEN’in ihale sürecini yakından takip etmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, “pazarlık usulü ile ihale sonuçlandırılırken açık usul ihaledeki koşulların değiştirilmemesi gerekiyor. Temennimiz, Yasa’ya sadık kalınarak adil ve şeffaf bir ihale süreci yürütülmesi ve bunun sonucunda mümkün olan en ucuz taşımacılık ücretinin ortaya çıkmasıdır” denildi.

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