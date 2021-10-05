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El-Sen: “Yap-işlet-devret” için karar çıkması halinde kurum genelinde sivil itaatsizliğe gidilecek

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"Her türlü özelleştirmenin karşısında olmakla birlikte, daha önce hükümetin bizimle yaptığı protokol gereği, kendi öz kaynaklarımızdan en az 120 MW’lık  yatırımın yapılmasıdır."
El-Sen: “Yap-işlet-devret” için karar çıkması halinde kurum genelinde sivil itaatsizliğe gidilecek

 

 Bugün olağanüstü toplanan EL-SEN Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısından “Yap-işlet-devret” modeli jeneratör alımı için karar çıkması halinde kurum genelinde sivil itaatsizliğe gidilmesi ve işbaşı yapılmaması kararı üretmiştir.

Sendika olarak duruşumuz ile talebimiz açık ve nettir. Her türlü özelleştirmenin karşısında olmakla birlikte, daha önce hükümetin bizimle yaptığı protokol gereği, kendi öz kaynaklarımızdan en az 120 MW’lık  yatırımın yapılmasıdır. Bunun aksi her adımın karşısında olmaya devam edeceğimizi ve özelleştirme girişimlerine geçit vermeyeceğimizi hükümetin yaptığımız yazılı açıklamalarla net olarak algılamasını temenni ediyoruz. Aksi halde yaşanacak olan kaosun sorumlusu biz değil hükümet olacaktır. Biz sokakları şenlendirmeye hazırız, kimse sabrımızı sınamasın!

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               El-Sen Yönetim Kurulu

                                                                                                              Başkan

                                                                                                       Kubilay ÖZKIRAÇ

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