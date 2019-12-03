El-Sen: “Yatırımlar 2023 sonuna kadar tamamlanmalı”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, AKSA ile sözleşmenin 2023 sonunda tamamlanacağını, dolayısıyla daha ucuz enerji sunabilmek için, jeneratör yatırımının 2023 sonuna kadar tamamlanması gerektiğini kaydetti

Kubilay Özkıraç, KTÖS’de düzenlediği basın toplantısında, Kasım’da düzenledikleri grev esnasında, ortaya çıkan elektrik arızalarının, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının talimatıyla çıkarıldığını iddia etti.

Özkıraç ayrıca, mücadelelerinin, toplumun enerji ihtiyacını karşılamak, bunu yaparken de daha ucuz elektrik enerjisi sunmak olduğunu belirtti.

Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u 6 Eylül’de imzalanan ve 4 jeneratör alımını için 45 günde ihaleye çıkılmasını içeren protokolün arkasında durmaya çağırdı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç basın toplantısında, Ekonomi ve Enerji bakanı Hasan Taçoy’un El-Sen yetkililerine Kıb-Tek’e 60 megavatlık jeneratör alınmasını desteklediğini söylediğini ancak Bakan’ın çıktığı televizyon programlarında farklı farklı söylemler telaffuz ettiğini ileri sürdü ve bunu Sendika üzerinde bir “algı operasyonu” olarak gördüklerini söyledi.

YDP, AKSA VE GAZETE

Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Genel Sekreterini Kıb-Tek çalışanlarına yönelik ifadelerinden dolayı eleştirdiklerini kaydeden Özkıraç, bir gazetenin de de Eksa Enerji tarafından desteklendiğini savundu.

Özkıraç, YDP yetkililerini, TC-Kıbrıs Türkü arasında tartışma yaratmaya çalışmakla da suçladı.

“ÜÇ PARÇAYA BÖLÜNÜP SATILMAK İSTENİYOR”

Kıb-Tek’in “üç parçaya bölünüp yabancı sermayeye satılmak” istendiğini de ileri süren Özkıraç, buna asla izin veremeyeceklerini ifade etti.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Meclis’te Kıb-Tek için araştırma önergesi sunulduğuna işaret eden Özkıraç, Sayıştaylığın bir yıldır Kurumda incelemeler yaptığını, bugün Meclis’te bu önergeye onay verilmesine anlam veremediğini ifade etti. Özkıraç, ülkedeki bazı otel ve üniversitelerin borçları konusunda kolaylıklar yapılmasının kurum açısından ciddi sorunlar yarattığını kaydetti.

TEHDİT İDDİASI

Kıb-Tek çalışanlarına “tehditler yağdığını” da iddia eden Özkıraç, Kıb-Tek çalışanlarından birine zarar verilmesi durumunda, yaşanacaklardan El-Sen’in sorumlu tutulamayacağını söyledi.

“YATIRIMLAR 2023 SONUNA KADAR TAMAMLANMALI”

AKSA Enerji ile Devletin sözleşmesinin 2023 sonunda sona ereceğini, bu nedenle jeneratör yatırımlarının 2023 sonuna kadar tamamlanması gerektiğini belirten Özkıraç, Kıb-Tek’in Aksa Enerji’ye yapılan alım garantili sözleşme gereği ayda 55 milyon TL ve jeneratörlerini çalıştırdığı için de 26 milyon dolar ödeme yaptığına işaret etti.

KIB-TEK YÖNETİK KURULU

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun El-Sen’e 19 maddeden oluşan öneride bulunduğunu da belirten Özkıraç, bu önerilerin birinci maddesinin arızalara özel şirketlerin müdahale etmesi olduğunu, buradan Kıb-Tek Yönetiminin niyetinin görülebildiğini ifade etti.



Kubilay Özkıraç ayrıca, Sendika’nın Kasım ayında grev başlattığı günde ortaya çıkan arızaların bir kısmının Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının talimatı ile çıkarıldığını öne sürdü ve “Dereboyunda yaşanan arıza Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Müdür Muavinine yaptırıldı” iddiasında bulundu.

Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının görevden alınması gerektiğini söyledi.

“EMO BİR ŞİRKETİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR”

Elektrik Mühendisleri Odası’nın da bir şirketin sözcülüğünü yaptığını savunan Özkıraç, Kıb-Tek raporuna rağmen Odanın 2 jeneratör ve 30 megavatlık solar enerji sistemi kurulmasını savunduğunu söyledi.

KAŞİF: “NEDEN 4 JENERATÖR”

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif ise konuşmasında 144 sayfalık Kıb-Tek Raporuna işaret etti ve

Rapor’da 4 jeneratörün alınmasının tavsiye edildiğini, bugün Teknecik’te 2 adet 60 megavatlık termik jeneratör bulunduğunu, dizel jeneratörlerin alınmasıyla yıllık 10 milyon dolar değerinde yakıt tasarrufu sağlanacağını belirtti.

Teknik bir durum olarak, üç adet jeneratör alınması durumunda termik santralin durdurulamayacağını, 5 jeneratörün de fazla geleceğini, bu nedenle 4 jeneratör alınmasının tavsiye edildiğini kaydeden Kaşif, EMO’nun jeneratör alımı için oluşturulan komitede, önce 2 jeneratör + 30 megavatlık solar sistem önerisini geri çektiğini, daha sonra ağız değiştirmesinden dolayı yatırım konusunda Komite’de bir ortak fikir sağlanamadığını savundu.

JENERATÖRLER DOĞAL GAZA GEÇİŞLİ

Alınmasını istedikleri jeneratörlerin doğal gaza geçişli olduğunu belirten Kaşif, doğal gaza geçilmesi durumunda enerji ücretlerinde ciddi düşüşlerin mümkün olacağını söyledi.

AKSA’YLA ANLAŞMA

AKSA Enerji ile yapılan anlaşma gereği, AKSA’dan alınan enerji karşılığında kilovat başında 22 kuruş indirim yaparak halka verildiğini, bunun yanında AKSA’ya 26 milyon dolar kira ödendiğini, bunun havaya ödenen para olduğunu ileri süren Kaşif, jeneratör yatırımları yapılmaması halinde, 2023’ün sonunda AKSA’nın masaya eli güçlü bir şekilde oturacağını ve halka ucuz enerji sunma olasılığının da ortadan kalkacağını belirtti.

BORÇ DURUMU

Bakan Taçoy’un Kıb-Tek’in borçlarının azalmakta olduğu beyanatları verdiğine de değinen Kaşif, halkın ödediği faturalarda yatırım bedelinin de bulunduğunu, ödenen bu bedelin yatırım için değil de borç ödemede kullanıldığı için borçların azaldığını belirtti.

BIÇAKLI

Basın toplantısında bazı sendikaların yetkilileri de konuştu.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, konuşmasında Elektrik Mühendisleri Odası, Kıb-Tek yönetimi ve Hükümet yetkililerinin de Kıb-Tek’e ivedi yatırım gerektiğini söylediğini, bu yatırımların elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması için olduğunu ifade etti.

El-Sen’in bu mücadeleyi ülkenin karanlıkta kalmaması için toplum adına verdiğini kaydeden Bıçaklı, Hükümeti bu sorunu çözmeye çağırdı.

ELCİL

Sendikal Platform adına konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil ise, KKTC’nin yıllardır karanlıkta yaşadığını, bu karanlığın “adam kayırma, rüşvet ve peşkeş çekme” olduğunu, El-Sen’in bu karanlığı aydınlatmak için yola çıktığını söyledi.

El-Sen’e yönelik ağır eleştiriler yöneten bir partinin yetkililerini konuk olarak devamlı olarak çağırmasından dolayı BRT’yi de eleştiren Elcil, “BRT Kıbrıs Türk toplumunun sesi olması lazım” dedi.

KİŞMİR

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir de, basına yapılan eleştirileri üzüntüyle izlediğini ancak eleştiriler konusunda haksızlık yapıldığını söyleyecek bir durumda olmadığını söyledi.

Kişmir, bir partinin, televizyon programından El-Sen yetkililerine “hakaret” etmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.

“YDP’nin kurulmasıyla şiddetin sözde kalmadığı ve eyleme dönüştüğünü” ileri süren Kişmir, bunun Afrika gazetesi ve Cumhurbaşkanı’na yapılan saldırılarda da görüldüğünü savundu.

Kıb-Tek’e yatırım konusunda tek bir fizibilite çalışmasının bulunduğunu da belirten Kişmir, bu çalışmada da 4 jeneratör alınmasının tavsiye edildiğini kaydetti.