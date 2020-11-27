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El-Sen’de 15 İstifadan Sonra Genel Kurul Çalışması

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İşte Açıklama; 15 istifanın sebebi, sendikayı bölmek ve yeni bir oluşumun önünü açmak değildir...
El-Sen’de 15 İstifadan Sonra Genel Kurul Çalışması

El-Sen yönetim kurulundan istifa eden biz 15 kişinin istifa gerekçeleri konusunda gerek basında gerekse sosyal medyada ortaya atılan iddialar, gerçekleri yansıtmamaktadır. 15 istifanın sebebi, sendikayı bölmek ve yeni bir oluşumun önünü açmak değildir. Tam aksine bu istifalar, El-Sen’nin zarar gören birlik ve bütünlüğünün yeniden sağlanması talebidir. İstifa eden yönetim kurulu üyeleri, sorunların tartışılma mecrasının basın ve sosyal medya olmadığına ve bu iç meselenin yine içeride çözümlenmesi gerektiğine olan inançla, önümüzdeki haftadan itibaren tüm bölgelerde üyeyle bir araya gelme kararındadır. Bu aşamada ve koşullarda, bizim muhatabımız, bizi bu göreve seçen üyedir ve istifa gerekçelerimiz, önümüzdeki hafta yapılacak ziyaretlede ilk ağızdan üyeye aktarılacaktır. El-Sen üyeleri, dedikodulara itibar etmemelidir.

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