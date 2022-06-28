El-Sen'de Deprem

Teknecik Elektrik Santralinde bir grup çalışan, iş bırakarak merkez bina önüne geldiler.

Hükümet yetkilileri ve KIB-TEK Yönetim Kurulu ile hiçbir sorunları olmadığı, yönetimden memnun oldukları ifade edilen grubun, sendika ile sorununun olduğu belirtildi.

Gün içerisinde dönüşümlü elektrik kesintilerinin yaşanacağı gün bir grup çalışanın iş bırakması KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda huzursuzluk yaratırken, KIB-TEK’in bağlı bulunduğu Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili girişim başlattığı öğrenildi.

Kalabalık bir grup KIB-TEK çalışanı EL-SEN'e giderek Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç ile görüştü. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmede çalışanlar, "İstifa!" diye slogan attı ve sendikanın genel kurula gitmesini talep etti.

EL-SEN’e giden KIB-TEK çalışanları, sendika yönetim kurulunun iradeyi yansıtmadığı için niteliğini kaybettiği inancıyla mahkemeye dava açtıklarını söyledi. Çalışanlar, “Yönetim kurulu niteliğini kaybetmiştir ve maddi harcamalar yapması doğru değildir diye dava açtık. Sendika ise mahkemeye verdiği yazıda, mayıs veya haziran ayında sendikanın genel kurulunun yapılacağı yönünde bir yemin verdi. Sendika Başkanı çeşitli sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gelemedi. Hukuk süreci uzatıldı. Mahkemenin genel kurul için karar alacağı yönünde kullanılan ifadeler yanlıştır. 12 temmuz da karar alınacak sözüne inanmıyoruz. O yüzden buradan ayrılmayacağız” dedi.