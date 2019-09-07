El-SEN'de kafalar halen karışık! Uzlaşı oldu ama grev kararının askıda olduğu açıklandı!

El-SEN'de kafalar halen karışık! Uzlaşı oldu ama grev kararının askıda olduğu açıklandı!

İşte o açıklama;

Onurlu EL-SEN üyeleri;

sizin kararlı ve dik duruşunuz sayesinde hükümet adına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’la 4 maddeden oluşan bir Mutabakat metninin altına imza atmış bulunmaktayız.

Grev kararımız hala askıda durmaktadır.

Sizlerin verdiği güçle bu aşamaya geldik, yine sizlerin vereceği güçle KIB-TEK’in geleceğini kurtaracağız.

Ortaya koyduğunuz onurlu mücadeleyi EL-SEN Yönetimi olarak selamlarız.

Bu memleket bizim biz yöneteceğiz.