  • BIST 98.987
  • Altın 276,648
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

El-SEN'de kafalar halen karışık! Uzlaşı oldu ama grev kararının askıda olduğu açıklandı!

» »
El-SEN'de kafalar halen karışık! Uzlaşı oldu ama grev kararının askıda olduğu açıklandı!
El-SEN'de kafalar halen karışık! Uzlaşı oldu ama grev kararının askıda olduğu açıklandı!

El-SEN'de kafalar halen karışık! Uzlaşı oldu ama grev kararının askıda olduğu açıklandı!

İşte o açıklama;

Onurlu EL-SEN üyeleri;

sizin kararlı ve dik duruşunuz sayesinde hükümet adına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’la 4 maddeden oluşan bir Mutabakat metninin altına imza atmış bulunmaktayız.

Grev kararımız hala askıda durmaktadır.

Sizlerin verdiği güçle bu aşamaya geldik, yine sizlerin vereceği güçle KIB-TEK’in geleceğini kurtaracağız.

Ortaya koyduğunuz onurlu mücadeleyi EL-SEN Yönetimi olarak selamlarız.

Bu memleket bizim biz yöneteceğiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KAV’ın Parkeoloji Çocuk Etkinliği 29 Eylül’de07 Eylül 2019 Cumartesi 12:39
  • YDP: “Aciz hükümet, sendikaya teslim oldu!..”07 Eylül 2019 Cumartesi 12:19
  • “8. Kalavaç Kültür Festivali” 15 Eylül’de yapılacak07 Eylül 2019 Cumartesi 11:51
  • Beşparmak Kültür Sanat Günleri başladı07 Eylül 2019 Cumartesi 11:49
  • Lute’un temaslarının ardından... Politis: ne uzaklaştılar, ne bitirdiler”07 Eylül 2019 Cumartesi 11:34
  • Cumhurbaşkanı Akıncı siyasi partileri bilgilendiriyor07 Eylül 2019 Cumartesi 10:58
  • Trafik polisleri ve müfettişler Ercan'da denetim gerçekleştirdi07 Eylül 2019 Cumartesi 10:32
  • Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket07 Eylül 2019 Cumartesi 10:16
  • Elektrik akımına kapılan kamyon sürücüsü ağır yaralandı!07 Eylül 2019 Cumartesi 10:08
  • İşte EL-SEN ile Hükümetin uzlaşı metni06 Eylül 2019 Cuma 23:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti