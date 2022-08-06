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El-Sen'de seçim.. Çağlayan Cesurer başkan seçildi

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El-Sen'de seçim.. Çağlayan Cesurer başkan seçildi
El-Sen'de seçim.. Çağlayan Cesurer başkan seçildi

El-Sen'de seçim.. Çağlayan Cesurer başkan seçildi

El-Sen Genel Kurul'u yapıldı. Oylar sayılmaya başlandı...

Çağlayan Cesurer290
Mustafa Yenigüç100
Geçersiz10

 

Oy sayımı devam ediyor.

Çağlayan Cesurer tebrikleri kabul etmeye başladı.

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