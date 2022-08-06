El-Sen'de seçim.. Çağlayan Cesurer başkan seçildi
El-Sen Genel Kurul'u yapıldı. Oylar sayılmaya başlandı...
|Çağlayan Cesurer
|290
|Mustafa Yenigüç
|100
|Geçersiz
|10
Oy sayımı devam ediyor.
Çağlayan Cesurer tebrikleri kabul etmeye başladı.
El-Sen'de seçim.. Çağlayan Cesurer başkan seçildi
El-Sen Genel Kurul'u yapıldı. Oylar sayılmaya başlandı...
|Çağlayan Cesurer
|290
|Mustafa Yenigüç
|100
|Geçersiz
|10
Oy sayımı devam ediyor.
Çağlayan Cesurer tebrikleri kabul etmeye başladı.
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