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El-Sen'den '1 Mayıs' mesajı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.
El-Sen'den '1 Mayıs' mesajı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

Özkıraç yazılı açıklamasında, “her krizde ilk bedel ödeyen, her dönemde elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ve istediğinde her türlü sistemi, mücadelesi ile değiştirebilen emekçilerinbayramını kutladığını” belirtti.

Özkıraç, sömürü düzenini yıkmak için mücadeleyi artırmaları gerektiğini ifade ederek, “Biz kimseyi ezmek istemiyoruz ancak kimsenin de bizleri ezmesine müsaade etmeyeceğiz. Asla dilenmeyeceğiz, her zaman direneceğiz ve kazanacağız. Bu duygularla, başta onurlu EL-SEN üyeleri olmak üzere dünya üzerindeki tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutlar, yarınların daha aydınlık olabilmesi için ortak hedefe ortak mücadele çağrısı yaparız” dedi.  

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