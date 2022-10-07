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El-Sen'den Amcaoğlu'na Yanıt

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Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlunun basında çıkan haberleri üzerine El-Sen basın açıklaması yaptı
El-Sen'den Amcaoğlu'na Yanıt

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlunun bir televizyon programında El- Sen Enerji Üst Kurulu ve Enerji Dairesi konusunda görüşlerini bildirmedi demesi Tamamen asılsızdır ,hatırlatmak istiyoruz .                                             

 

  El Sen Yeni Yönetimin 17 Ağustos 2022 de Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlunu ziyaret etmiştir ve bu ziyaret sırasında Sn. Olgun  Amcaoğluna Enerji Üst Kurulu ve Enerji Dairesi ile ilgili konuşma sırasında El- Sen Başkanı Çağlayan Cesurer Uğraşmanıza gerek yok diyerek 4 Siyasi partinin imzası ile meclise sunduğu  Kıb Tek Özerklik  Yasa Tasarısını Sn.  Amcaoğluna taktım ederek Enerji Üst Kurulu ve Enerji Dairesine gerek olmadığını mecliste bekleyen özerklik yasasını güncelleştirerek yasanın hayata geçirilmesini talep etmiştir.. Aslında El Sen bize bu tasarılar hakkında bir şey söylemedi söylemi tamamen  yanlıştır

 

Çözüm aslında  basittir , Özerk ve Profesyonel bir yapının kurulmasıdır. KIB-TEK’in Özerklik Yasa Tasarısı Mecliste beklemektedir çözüm üretmek istiyorsanız ortak akılla yönetilecek şeffaf hesap verebilir bir yapı için ÖZERK bir KIB-TEK yaratılması kaçınılmazdır.

 

600  milyon tl  kayıp olduğunu söyleyen Olgun Amcaoğluna hatırlatmak istiyoruz ,bir türlü sonuçlanmayan yakıt ihalesinden dolayı yaklaşık bir senedir doğrudan alım yöntemiyle fahiş fiyatlara alınan yakıt ve enerji yüzünden bu açığın meydana geldiğini hatırlattı.

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