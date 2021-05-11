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EL-SEN'den Arıklı'ya Cevap

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El-sen yazılı bir açıklamada bulundu.
EL-SEN'den Arıklı'ya Cevap

El-Sen'in açıklaması şöyle:

İnterpool tarafından aranan bir suçlunun bu ülkede önce vekil sonra da bakan olması hepimizin utancıdır. Erhan Arıklı, bir bakan gibi değil bir faşist gibi davranmaya, yalanlara başvurarak bu toplumun hizmetinde olan KIB-TEK emekçilerini hedef göstermeye ve usulsüzlüklere göz yumarak kurumu zarar ettirmeye devam ediyor. Uluslararası bir suçlu olan bu zat, geçmişte de ahlaktan yoksun yazılarıyla ülkemizin ilerici kesimlerine “İt” demiş ve dillerinde sigara söndürmek istediğini ifade etmişti. Kendi partisinin çoğunluğu tarafından dahi istenmeyen, her geçen gün parti başkanlığı sorgulanan ve gerçek yüzü ortaya çıkan bu zat bilmelidir ki, Kıbrıslı Türkler onu tüprüğüyle boğmayacaktır, çünkü Arıklı, bu toplumun tüprüğünü dahi haketmemektedir.

 

Göreve geldiği günden itibaren her konuşmasında KIB-TEK’teki vurgundan bahseden ve bu vurugunu bitireceğini iddia eden Arıklı, ne tesadüftür ki parti başkanlığı seçimi bittikten sonra bir daha KIB-TEK’teki vurgundan bahsetmemiş, aksine ihalesiz alımlarla vurgunu bizzat kendisi üstlenmiştir. Bizim Arıklı ve onun gibi düşünen faşistlere yedirecek ne bir kurumumuz ne de bir ülkemiz vardır!

 

Bu toplum adına Arif Hoca sana gereken cevabı yıllar önce vermişti. Bu memleket bizim Bay Arıklı, biz yöneteceğiz. Haddini bil!

 

                                                                                                         Kubilay Özkıraç

                                                                                                    El-Sen Genel Başkanı

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