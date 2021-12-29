  • BIST 1.870,19
  • Altın 694.60021
  • Dolar 12.0829
  • Euro 13.6295
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

El-Sen'den asgari ücrete itiraz

» »
Açıklamada "Asgari Ücret Komisyonunun en son belirlemiş olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan 7.000,00 TL aylık Asgari Ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi mümkün değildir." denildi.
El-Sen'den asgari ücrete itiraz

  Asgari Ücret Komisyonunun en son belirlemiş olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan 7.000,00 TL aylık Asgari Ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi mümkün değildir.

 

 Bu nedenlerden dolayı yeni belirlediğiniz 7.000,00 TL Brüt Asgari Ücrete İTİRAZ ediyoruz.

 

 10 yıl önce 515 STG karşılığı olan Asgari Ücretin bugün de karşılığı olarak (8.240,00 TL) olmasını, ayrıca bu ücret ile her iki ay da bir hayat pahalılığı uygulanmasını ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini talep ediyoruz.

 

                                                                      

 

                                                                      

 

 

 

                                                                   

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                    Kubilay ÖZKIRAÇ

                                                                                      El-Sen Genel Başkanı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Virolog Semih Tareen: Eski Hayatımıza Döneceğiz ama Virüsle Yaşamayı da Öğreneceğiz29 Aralık 2021 Çarşamba 11:37
  • Meksika'da bu yıl 4 binden fazla düzensiz göçmen sınır dışı edildi29 Aralık 2021 Çarşamba 11:19
  • Liselerarası Müzik Yarışması bu yıl 8’nci kez düzenleniyor29 Aralık 2021 Çarşamba 11:12
  • DP Lefkoşa Surlariçi örgüt binasını açtı29 Aralık 2021 Çarşamba 11:10
  • UBP'den gövde gösterisi... "İktidar Bizim İşimiz"29 Aralık 2021 Çarşamba 10:47
  • Oğuz, Ankara temaslarını tamamladı29 Aralık 2021 Çarşamba 10:40
  • Hava bugün nasıl olacak?29 Aralık 2021 Çarşamba 10:18
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!29 Aralık 2021 Çarşamba 09:50
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 29 Aralık 202129 Aralık 2021 Çarşamba 09:34
  • 23-28 Aralık'ta elektrik güney Kıbrıs'tan alındı!28 Aralık 2021 Salı 22:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti