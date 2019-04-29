El-Sen'den Başbakan'a ekonomik Protokol çağrısı

İşte El-Sen'in yapmış olduğu açıklama;

Bir taraftan hükümetin büyük ortağı olan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, katıldığı bir radyo programında “Protokolün imzalanmamasının bir sebebi de KIB-TEK’tir” diyor, diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, katıldığı bir TV programında “Ben protokolü gördüm, içerisinde KIB-TEK’in özelleştirilmesi ile ilgili bir madde yok” açıklamasında bulunuyor, öteki taraftan protokolün içeriği ile ilgili basına sızan ve KIB-TEK’in özelleştirilmesi yönünde maddeler içeren bir taslak ortada dolaşıyor. Ya bu hükümet ne yaptığını bilmiyor ya da hem KIB-TEK emekçileri hem de Kıbrıslı Türklerle dalga geçiyor.



Bizlerin talebi hükümetin dürüst olması ve şeffaf bir şekilde çıkıp protokolün bugüne kadar imzalanmamasının esas nedeninin iddia edildiği gibi KIB-TEK yüzünden olup olmadığını kamuoyu ile paylaşmasıdır. Eğer bu iddialar doğruysa ve hükümet KIB-TEK özelleştirilmemesi için ortaya bir duruş koyuyorsa, bunu bilmek ve sonuna kadar hükümetin bu duruşuna destek çıkmak bizlerin hakkı ve de görevidir. Çünkü söz konusu olan kurum bu ülkenin ve bu toplumun sahip olduğu en stratejik kurumudur. Bu kurum üzerinden hükümet eden partilere mensup kişilerin kamuoyu önüne çıkıp farklı bilgiler ortaya koymaları kafaları karıştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır.



Bu işin en doğru yolu Başbakan Sayın Tufan Erhürman’ın çıkıp Türkiye ile müzakere halinde olan ekonomik paket hakkında toplumumuza net bilgiler vermesidir.

En önemlisi de bilgi kirliliği yaratacak açıklamaların önüne geçmek için hükümet içerisinde gerekli otoriteyi sağlayıp her kafadan bir ses çıkmasını engellemelidir. Buradan bir kez daha başta başbakan olmak üzere hükümete çağrı yapıyoruz. Çıkınız ve bu topluma gerçekleri açıklayınız. Aksi takdirde dedikodu mekanizması ile ilerleyen sürecin gerçeklerle ilerlemesi adına askıda olan grev kararımızı devreye sokarak sürece müdahale etmek zorunda kalacağız.Toplumsal varoluş mücadelemiz bize bunu emretmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Saygılarımızla;

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Kubilay Özkıraç