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El-Sen'den çağrı: "Gaflet uykusundan lütfen uyanın"

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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), halka gidişata dur deme çağrısında bulundu.
El-Sen'den çağrı: "Gaflet uykusundan lütfen uyanın"

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), halka gidişata dur deme çağrısında bulundu.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yazılı açıklamasında, içine düşürülen durumun ciddi ciddi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

KKTC‘nin mevcudiyetinin ve varlığının korunması için acilen doğru adımların atılmasının şart olduğunu kaydeden Tuğcu, KKTC kurum ve kuruluşlarının, her alandan uzmanların ve siyasilerin çalıştaylar düzenleyerek, master planlar belirleyerek kamusal kararlar üretilmesi gerektiğini belirtti.

Halka gaflet uykusundan uyanma ve gidişata dur deme’ çağrısında bulunan Tuğcu, bugün Meclis’ten geçirilecek Kamu İhale Değişiklik Yasası ve yabancıların mülkiyet edinebilmesi, yabancılara vatandaşlık verilmesiyle kendi ülkemizde Filistin örneği olacaklarını savundu.

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