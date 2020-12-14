El-Sen'den eyleme devam kararı

El-Sen'den Basın Bildirisi:

Kurum Yönetiminin katı ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle almış olduğumuz eylem

kararları devam edecektir.

Sendikamızın tüm uyarılarına ve iyi niyetine rağmen ilgili Bakanın da ‘’Kabadayı’’

tutumu nedeniyle bu gece yarısından itibaren eylemlerimiz artarak devam edecektir.

Halkımızın mağdur olmaması için bütün önlemler alınmıştır.

Özel Güvenliğin Tesislerimize girmemesi ve özelleştirmeye karşı kavgamız devam

edecektir.