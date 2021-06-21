EL-SEN'den Grev Uyarısı: Yasal süreci işletin ve 36bin tonluk alımı derhal iptal edin

Basın Açıklaması:

Sendika ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun usulsüzlüklerine paydaş olmayacağımızı ilan etmiş, radikal kararlar alacağımızı kamuoyunun bilgisine getirmiştik.

Bu bağlamda Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar yasadışı bir şekilde Akaryakıt İhalelerinin iptal edilmesine, aynı şekilde usülsüzce TPIC’ten ihalesiz bir şekilde alım yapılmasına ortak olmayacağız. Bizler için ihalenin kimin adına sonuçlandığı değil, kurum adına en doğru sonucun ortaya çıkması elzemdir. Hem fiyat, hem yasallık, hem de kalite bakımından belirsizliklerle dolu mevcut akaryakıt alımını kabul etmiyoruz.

Bu doğrultuda ihalesiz ve yasadışı bir şekilde yakıt alımı durdurulmadığı takdirde, sendikamız EL-Sen bahse konu ihalesiz ve usulsüz şekilde alınan yakıt için her türlü Demokratik eylem ve tepkimizi ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz. Şu anda 24 Haziran’daki ihalesi ve sonrasındaki sürecin tamamlanması açısından stoğumuzda yeterli yakıt bulunmaktadır. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na çağrımız yasal süreci işletmeleri ve 36 bin tonluk alımı derhal iptal etmelidir. Aksi takdirde ülkede yaşanacak olan olumsuzluklardan kendileri sorumlu olacaktır.

Kubilay Özkıraç

El-Sen Genel Başkanı