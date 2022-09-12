EL-SEN’den KTAMS ve Kamu-Sen’e mücadelelerinde tam destek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, aralarında KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın da olduğu sendikacıların Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu’nun şikayeti ile gözaltına alınıp haklarında dava okunmasına tepki gösterdi.

EL-SEN Genel Sekreteri Tuğcu, “Kamu Hizmeti Komisyonu sınavlarının şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmediği gerekçesiyle bugün komisyon binasına giderek protesto eylemi düzenleyen KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın, KHK Başkanı’nın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınması, demokratik hukuk devletlerinin olmazsa olmazlarından biri olarak değerlendirdiğimiz sendikal mücadeleye yönelik kabul edilemez bir yıpratma girişimidir” dedi.

Tuğcu, “Sendikacıların, komisyon toplantısının yapıldığı odaya kilitlenmesini ve müteakiben Bengihan ve Atan’ın polis tarafından tutuklanmasını kınar, KTAMS ve Kamu-Sen’e mücadelelerinde tam destek belirtir, anti-demokratik her türlü girişimin sonuna kadar karşısında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.