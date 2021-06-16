EL-SEN'den Şartlı Genel Grev Uyarısı

Basın Açıklaması:

Kıbrıs Türk Elektirk Kurumu Yönetim Kurulu ile bağlı bulunduğu Ekonomi ve Enerji Bakanı ne yazık ki verdikleri sözleri tutmamakla birlikte, tüm söylemlerinin tam tersini yapmaktadırlar. Ülkenin en stratejik kurumu üzerinde oynan oyunlara artık bir son verilmedir. Sendika olarak bu oyunları bozmak için bugün itibarıyla radikal kararlar almış bulunmaktayız.

Altında imzası bulunan Toplu İş Sözleşmesi’ne uyulmaması, topluma hizmet edebilmek için gerekli olan malzemelerin ısrarla alınmaması, teknik personel eksikliği olmasına rağmen istihdam yapılmaması, yıllardır sözler verilmesine ve anlaşmalar yapılmasına rağmen ihtiyaç olan jenaratörlerin alınmaması ve son olarak kamu ihale yasasına aykırı bir şekilde defalarca akaryakıt ihalelerinin iptal edilerek TPIC’ten yüksek rakamlara yakıt alımına gidilmesi tarafımızca kabul edilmezdir.

Ne sendika ne de kurum çalışanları olarak biz bu usulsüzlüklerin bir parçası olmayacağız. Yasadışılıkları görmezden gelerek KIB-TEK’in zarara uğratılmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin bu kurumu hiçleştirmeye ve işlevsizleştirmeye gücü yetmedi, yetmeyecektir de!

Tam da bu nedenlerle KIB-TEK’te bulunan bazı komitelerdeki üyelerimizi geri çekmiş durumdayız. Ayrıca yasadışı bir şekilde ihalsiz akaryakıt alımı iptal edilmediği, gerekli istihdamlar yapılmadığı, ihtiyaç olan malzemeler alınmadığı, TİS’e uygun hareket edilmedği ve jenaratör yatırımı yapılmadığı takdirde genel grev dahil tüm yasal eylemlere başvuracağımızı an itibariyle ilan ederiz.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kimsenin babasının malı değil bu toplumun en değerli ve stratejik varlığıdır, EL-SEN de bu varlığın en güçlü koruyucusudur. Herkes haddini ve yerini bilecek.

EL-SEN Yönetim Kurulu

Başkan

Kubilay Özkıraç