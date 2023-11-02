  • BIST 7692.27
  • Altın 1812.511
  • Dolar 28.3462
  • Euro 30.2435
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABM: İsrail 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor

El-Sen'den sert açıklama... "Kan emici"

» »
Kalecik III sözleşmesinin imzalanmasından sonra Kıbrıs Türk toplumunun kanını emmeye devam edecektir. 
El-Sen'den sert açıklama... "Kan emici"

İşte açıklama;

El Sen’in Kıbrıs Türk toplumunun zarar görmemesi adına Başlattığı süresiz grev ile birlikte  dayatma olarak Kamu ihale yasasında değişiklik yapılmış ve  Aksadan daha pahalıya Elektrik satın alınmasına mahkum edilmiştir.

 Kalecik III sözleşmesinin imzalanmasından sonra 2 ay ara ile Kıb Tek tarifelerine zam uygulamak zorunda kalmıştır .Bu zamların iki sebebi vardır, birincisi Akdeniz borsasında artan petrol fiyatları ve Kalecik III sözleşmesidir. Akdeniz petrol fiyatları son gelen iki gemi yakıt farkı  olarak ton başına 10.22 Dolar artmıştır.  İkinci ve en önemli sebep ayni santrallere sahip olan Kıb Tek Ayni tip Santrallerde 3,13 TL üretim yapabiliyorken  Aksa ise 4,57 TL üretim yapmaktadır.

Aksa yerine Kıb-Tek üretim yapmış olsa Kws başına 1,44TL Daha ucuz üretim yapacaktı.  Kıbrıs Türk Halkının geleceği  Kalecik III SÖZLEŞMESİ ile  ipotek altına alınmıştır. Bugün Aksa yerine Kıb-Tek üretim yapmış olsaydı orta gelirli bir konut tüketicsinin tarifesine bırakın zam yapmayı yaklaşık 0,60 Krş indirim yapılması mümkündü. Bu da demektir ki Üretimin tümünü Kıb-Tek Yapmış olsaydı bugün yapılan zamma gerek duyulmayacaktı.

Israrla tüm söylemlerimize, uyarılarımıza ve hatta eylemlerimize rağmen kalecik III sözleşmesini imzalayanlar şimdi ise zammın kaçınılmaz olduğunu savunma cesaretini gösteriyorlar.

Kamuda örgütlü sendikaların bugün yapmış olduğu eylemi saygı ile karşılamakla birlikte, ülkemizin içinde bulunduğu durumun düzeltilmesinin tek bir yolu kalmıştır, oda tüm paydaşların, Muhalefet Partisinin, Tüm Siyasi Partiler, Sivil Toplum Örgütlerinin, Sendikaların ORTAK bir eylem planı üzerinde anlaşıp birlikte bu mücadelenin kazanılabileceğini düşünüyoruz. Bu tür bir eylem planına EL-SEN olarak koşulsuz, şartsız katkı koymaya hazırız.

Kıbrıs Türk Toplumunun Kalecik III Sözleşmesinin imzalanmasının ardından ödeyeceği  bedelin karşılıkları ;

  1. Kalecik III sözleşmesinin imzalanması Topluma pahalı Elektrik tüketimi olarak geri dönecektir. 
  2. Kira bedeli adı altında Kıbrıs Türk Toplumu adına ödenen aylık tutar 30 milyon doları aşmıştır.
  3. Kira bedeli adı altında ödediğimiz Fahiş miktar yerine 50 Mw her yıl santral kurulabilir.
  4. 15 yılda Toplumun Cebinden Çıkacak Olan Miktar (Kar)  512.531.169,61 Dolar Aksa’ya Verilecek.
  5. 15 Yılda Aksaya Ödenecek Kar Payı ile 51 Adet Santral Topluma Kazandırılır.
  6. 15 Yılda Aksaya Ödenecek Kar Payı  ile 300 Adet Tam Teşekküllü Okul Yapılırdı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ahmet Tuğcu

El-Sen Genel Sekreteri

El-Sen Yönetim Kurulu(a)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demirhan'da Narkotik Operasyonu: 252 Gram Hintkeneviri İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı"02 Kasım 2023 Perşembe 13:43
  • 283 Yabancı uyruklu kişinin daha mal almasına izin verildi...02 Kasım 2023 Perşembe 13:39
  • Genç öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti...02 Kasım 2023 Perşembe 13:07
  • Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi02 Kasım 2023 Perşembe 12:47
  • Bazı sendikalar elektrik zammını protesto etti02 Kasım 2023 Perşembe 12:29
  • İsias Otel'in bilirkişi raporu ortaya çıktı...02 Kasım 2023 Perşembe 12:21
  • Berova, Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği'ni kabul etti...02 Kasım 2023 Perşembe 12:00
  • Tatar: Alt yapı projelerinin hayata geçmesiyle, ülkenin çehresi değişti02 Kasım 2023 Perşembe 11:59
  • Karpaz'a Gidecek Sürücüler Dikkat! Yol çalışması!02 Kasım 2023 Perşembe 10:34
  • 35 kişiye vatandaşlık verildi02 Kasım 2023 Perşembe 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti