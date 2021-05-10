EL-SEN'den Süresiz Grev

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, bu geceden itibaren süresiz grev kararı aldıklarını açıkladı. Grev kararından halkın etkilenmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını, özellikle hastane gibi kurumlara her türlü desteğin verilmeye devam edeceğini aktardı.

Halkı rahatsız edecek eylemlerden kaçınacaklarını belirten Özkıraç, bu geceden itibaren herkesin bu eylemden kimlerin etkileneceğini göreceğini iddia etti.

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