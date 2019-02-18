EL-SEN'den süresiz grevle ilgili yeni karar!

EL-SEN, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda bugün yapacağını açıkladığı süresiz grevi askıya aldı.

Başbakan Tufan Erhürman’ın geçtiğimiz gün BRT’de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine EL SEN Yönetim Kurulu dün olağanüstü toplandı.

EL-SEN Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Başbakan’ın yaptığı açıklamayı tatminkar bularak grevi askıya aldı. EL-SEN Yönetim Kurulu Başkan Kubilay Özkıraç, Başbakan’dan olumlu yönde sözler aldıklarını bu nedenle süresiz grev kararını askıya aldıklarını açıkladı. Özkıraç, “sürecin takipçisi olacağız, verilen sözler tutulduğu sürece çalışma barışı bozulmayacak, ancak verilen sözler tutulmazsa askıya aldığımız bu kararı tekrar hayata geçireceğiz”dedi.

Elektrik Kurumunda örgütlü sendika olarak ısrarla üzerinde durdukları ve hassasiyet gösterdikleri net konunun ülkenin en önemli stratejik kurumu olan KIB-TEK’in yaşatılması yaşatılması olduğunu vurgulayan Özkıraç, Kurumda daha çevre dostu bir üretime geçilebilmesi ve hiçbir yere bağımlı kalmaması için gerekli yatırımların yapılmasını istediklerini kaydetti.

Başbakan Erhürman’ın özellikle yatırımların engellenmeyeceğini, kurumun özelleşmesinin gündemde dahi olmadığını, AKSA’nın sözleşmesi sona erdiği gün gideceğini ve enerjiye yapılması muhtemel zammın en asgari düzeyde tutulacağını ifade etmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerine işaret eden Ökıraç, tepkilerini de dile getirdi. Özkıraç “ Diğer yandan ise Türkiye’den gelmesi muhtemel kablo ile enerji konusunda henüz fizibilite aşamasına dahi gelinmediğini açıkça vurgulayan başbakanın bu sözlerinden sonra enterkonnekte konusunun kısa vadeli süreç içerisinde bırakınız önümüze bir sebep olarak getirilmesinin, konu dahi edilmesinin artık toplumla ve bizlerle alay etmek olduğunu düşünmekteyiz”diye konuştu.

Hüdaoğlu’nun görevden alınma sebebini geçerli bir neden olarak kabul etmeseler de sonuçta siyasi bir atama olan bir kişinin görevden alınmasını da siyasi bir karar olarak gördüklerini aktaran Özkıraç, Hüdaoğlu’nun atanması gibi görevden alınmasının da Ekonomi ve Enerji Bakanının ve ona estek veren Başbakanın siyasi sorumluluğu olduğunu belirtti. Özkıraç, KIB-TEK’in daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmaması halinde bunun bedelini siyasetçilere ödeteceklerini