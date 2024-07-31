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EL-SEN’den Ticaret Odası’na çağrı: Mücadelede yanımızda olun, hükümete baskı unsuru oluşturun

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EL-SEN, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na, "Mücadelede yanımızda olun, hükümete baskı unsuru oluşturun" çağrısında bulundu.
EL-SEN’den Ticaret Odası’na çağrı: Mücadelede yanımızda olun, hükümete baskı unsuru oluşturun

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na, “Kıb-Tek için ihtiyaç duyulan yatırımların yapılması için yürütülen mücadelede yanlarında olması ve bu amaçla hükümete yönelik baskı unsuru oluşturması” çağrısında bulundu.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Odası’na 14 Nisan 2023’te, EL-SEN ile birlikte “Enerjide Ortak Vizyon” başlıklı belgeye imza koyan 18 örgütten biri olduğu hatırlatılarak, imzaya sahip çıkmaları talep edildi.

Açıklamada, söz konusu belgede, ülkenin enerji strateji planı hazırlanmadan, herhangi bir özel şirketle geleceği ipotek altına koyan bir sözleşmenin imzalanmasının asla kabul edilemeyeceği ve eğer hükümet bu yönde bir adım atarsa, metne imza koyan örgütler olarak, birlikte hareket ederek karşı duruş sergileneceğinin beyan edildiği hatırlatıldı. 

“O belgeye attığınız imzanın arkasında durun ve AKSA ile imzalan KALECİK-III Sözleşmesi’ne karşı ses yükseltin.” ifadeleri kullanılan açıklamada, Ticaret Odası’nın “Kıb-Tek ihalelerine katılan üyelerinden  hesap sorması ve toplumun ensesinden elde edilen gelirin takipçisi olması” gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Tüm bunları yapmadığınız takdirde, ne bizi ne de bu toplumu, banka hesaplarınızı kabartmak için değil de bu ülke için hizmet verdiğiniz masalıyla uyutmaya devam edemezsiniz, bunu da çok iyi bilin.” denildi.

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