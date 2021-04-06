  • BIST 1.433
  • Altın 454,355
  • Dolar 8,1558
  • Euro 9,6280
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa 42 vaka! Toplam vaka 70!

EL-SEN'den TIP-İŞ eylemine destek

» »
EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç bir açıklama yayınladı
EL-SEN'den TIP-İŞ eylemine destek

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç bir açıklama yayınladı:

Tıp-İş’ in başlattığı eylem kararını Sendikamız El-Sen sonuna kadar destekleyecektir.

Gelinen bu aşamada ülke yönetilmiyor. Hükümetin derhal istifa etmesini talep ediyoruz.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih, yeni arama kuyusu için yola çıktı06 Nisan 2021 Salı 13:20
  • Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar'ındaki grev süresiz olarak devam edecek!06 Nisan 2021 Salı 13:16
  • TIP-İŞ eylemlerine başladı06 Nisan 2021 Salı 13:15
  • Proje Hazırlanıyor, Sorunlu Yol Işıklandırılıyor06 Nisan 2021 Salı 12:53
  • Derya:İnsanların nasıl gömüleceğine bile burnunu sokan Tatar, Dr.Küçük'e hakaret edenlerle ilgili bir şey diyecek mi?06 Nisan 2021 Salı 12:51
  • UBP'de kritik seçim Cumartesi günü!06 Nisan 2021 Salı 12:10
  • Bakan Çavuşoğlu Ankara'da temaslarda bulunacak06 Nisan 2021 Salı 12:07
  • Sönmezliler Ocağı Başkanı Esenyel;“TMT savunma amaçlı oluşturuldu”06 Nisan 2021 Salı 12:05
  • Larnaka Açıklarında 3,6 Büyüklüğünde Deprem06 Nisan 2021 Salı 11:48
  • Türk Ajansı Kıbrıs, Anadolu Ajansı’nın 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı06 Nisan 2021 Salı 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti