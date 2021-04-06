EL-SEN'den TIP-İŞ eylemine destek

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç bir açıklama yayınladı:
Tıp-İş’ in başlattığı eylem kararını Sendikamız El-Sen sonuna kadar destekleyecektir.
Gelinen bu aşamada ülke yönetilmiyor. Hükümetin derhal istifa etmesini talep ediyoruz.
EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç bir açıklama yayınladı:
Tıp-İş’ in başlattığı eylem kararını Sendikamız El-Sen sonuna kadar destekleyecektir.
Gelinen bu aşamada ülke yönetilmiyor. Hükümetin derhal istifa etmesini talep ediyoruz.
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