El-SEN'den topluma açıklama

Cuma günü hükümet ile sendika arasında çok önemli bir süreç yaşandığını, Cuma gecesi varılan anlaşma sonucu ortaya çıkan mutabakat metninin bir günün eseri değil, önemli bir mücadelenin getirisi olduğunu bildirdi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), geçtiğimiz Cuma günü hükümet ile sendika arasında çok önemli bir süreç yaşandığını, Cuma gecesi varılan anlaşma sonucu ortaya çıkan mutabakat metninin bir günün eseri değil, önemli bir mücadelenin getirisi olduğunu bildirdi.

EL-SEN, “Bu mücadelenin en başına onurlu üyelerimizi yazmamız gerekiyor. Bir an olsun dahi EL-SEN Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları sorgulamadılar ve en ufak bir gerim adım dahi atılmaması gerektiğini verdikleri mücadeleyle ortaya koydular. Ayni şekilde sürecin her anında bize destek olan Sendikal Platform’a da teşekkür ediyoruz. Hem manevi hem de maddi anlamda bizlerle omuz omuza yürüyeceklerini net bir şekilde bizlere hissettirmişlerdir” ifadelerine yer verdi.

EL-SEN Yönetim Kurulu adına başkan Kubilay Özkıraç imzasıyla ve “Değerli Toplumumuz” başlığıyla yapılan açıklamada, “çok zor ve çetin geçen müzakere masasında, sendikayı laiki ile temsil eden sendika genel sekreteri, ekip arkadaşları ve gönüllü şekilde bu mücadelede sendikanın yanında olan akademisyen Hasan Ulaş Altıok’un, 4 maddelik metnin hazırlanmasının mimarları olduğu belirtildi ve şöyle denildi:

“Bu dört maddenin özellikle ilk maddesi olan 60 mw’lık yatırım, sendikamızın bu yola çıkarken olmazsa olmazlarının en başında bulunmaktaydı. Bu yatırımlar için kendi sorunlarımızı bir kenara ittik, çünkü kurumumuzun geleceği için bu madde kırmızı çizgimizdi. Daha önceki hükümet döneminde CTP, HP, TDP ve DP’nin kuruma yatırım yapılmasının elzem olduğunu kabul etmesi sonrası UBP’nin de bu yatırımların gerekliliğinin farkına varması bizler açısından çok önemli bir adım olarak görülmektedir.

Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık. Özellikle son 3 aydır bu süreci gerek profesyonelce gerekse de gönüllü olarak bizlere destek veren aydın ve yurtsever insanlarımız yönlendirmiş, sendikamızın yönetim kurulu da gerekli iradeyi ortaya koymuştur. Şu anda geldiğimiz aşamada KIB-TEK’e yatırım yapılmamasını savunan tek parti YDP kalmıştır. Onların da Kıbrıslı Türklerin geleceği ve kendi kendilerini yönetmesi konularında gaileleri olmadıklarını bildiğimiz için bu partinin görüşlerini dikkate dahi almıyoruz.”

“AKSİ BİR DURUMDA...”

Açıklamada, sendikanın şu anda grevi askıya almış durumda olduğu, Cuma gecesi atılan imzaların hayata geçirilmesine kadar grevin askıda bekleyeceği, o nedenle Cuma gecesi başta Başbakan Ersin Tatar olmak üzere hükümetin ortaya koyduğu iradeyi, protokolde söz verilen süreler içerisinde ortaya koymasını bekledikleri kaydedilen açıklamada, “Aksi bir durumda EL-SEN’in neler yapabileceğini hükümetimiz çok iyi bilmektedir. Amacımız; kaos yaratmak değil, bu ülkenin değerlerini yaşatmaktır. Umuyoruz ki, hükümet partileri de ayni şekilde hareket edeceklerdir” denildi, şunlar ifade edildi:

“Son olarak şunu eklememiz gerekiyor ki, bu verilen mücadele kesinlikle Kıbrıslı Türklere dayatılan ekonomik pakete karşı verilecek olan mücadeleyi olumsuz anlamda etkilemeyecektir. EL-SEN olarak bu topluma bir söz verdik. “Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz” dedik. O nedenle EL-SEN’in toplumsal mücadelede en ön saflarda yerini alacağından kimsenin en ufak bir kuşkusu dahi olmasın. Sendikal Platformun alacağı her karara EL-SEN olarak sonuna kadar destek vereceğiz.”