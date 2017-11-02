El-Sen’den uyarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “statü” ve “terfi” konularının yasal duruma uygun olarak yarın mesai bitimine kadar sonuçlanmaması halinde pazartesi gününden itibaren her türlü meşru hakkını kullanacağını duyurdu.

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ile El-Sen’in haziran ayında imzaladığı protokolün hayata geçirilmesinin anlaşılabilir veya kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydetti.

Öksüzoğlu, olağan sürecin, 2016 yılına ilişkin terfi anomalilerinin tamamlanması ve hak eden personelin yeni dönemde terfilerini ele alarak, hak sahiplerine haklarının verilmesi şeklinde çalışması gerektiğini belirtti. Öksüzoğlu, “Sendikamız olağan sürecin işlememesine, oyalanmasına ve personelin mağduriyetinin sürmesine karşı sessiz kalmayacaktır” dedi.

Öksüzoğlu, terfi ve statülere ilişkin 25 ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıların sonuca ulaşmadığını belirterek, yasal durum ve yaşanan gelişmelere ilişkin objektif gerçeklikler göz ardı edilerek, sendikaya taslak metin yayımlama önerisinde bulunulduğunu kaydetti.

“Sendikamız ise taraflar arasındaki Haziran 2017 tarihli protokol ile yasal durum ve yaşanan gelişmelerin dikkate alınarak, her iki konunun da bütünlüklü olarak birlikte çözümlenmesi gerektiği görüşünü ortaya koymuştur” ifadesini kullanan Öksüzoğlu, Terfi Komisyonu’nca kararlaştırılmış olmayan taslak metin yayımlama çalışmalarının anlaşılır olmadığını ve yayımlanmasının herhangi bir sorunu çözmeyeceğini iddia etti.