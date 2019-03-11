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El-Sen'den uyarı!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-Sen), iki çalışanın yaşadığı kazaya dikkat çekerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek’in) çalışma yaptığı alanlarda halkı dikkatli olmaya çağırdı.
El-Sen'den uyarı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-Sen), iki çalışanın yaşadığı kazaya dikkat çekerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek’in) çalışma yaptığı alanlarda halkı dikkatli olmaya çağırdı.

EL-SEN Başkan Kubilay Özkıraç, bir sürücünün, Kıb-Tek aracına çarpması sonucu, çalışma yapmakta olan iki Kıb-Tek çalışanının yaralanması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Özkıraç, “İnsanlarımızdan da beklentimiz, KIB-TEK’in çalışma yaptıkları alanlarda son derece dikkatli olmaları ve en ufak bir risk taşıyan girişimde bulunmamalarıdır” dedi.

Özkıraç, yaralananlardan Onay Misli’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde başarılı bir ameliyat geçirdiğini, Salih Omaç’ın ise Yakın Doğu Hastanesi’ne bugün ameliyata alınacağını kaydetti.

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