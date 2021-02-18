EL-SEN'den ''Vurgun'' açıklaması

EL-SEN bir açıklama yayınladı:

Erhan Arıklı’ nın vurgun suçlamalarını biz adresine geri iade ederiz.

İlgili Bakan geçen yılki yakıt ihalesinin de Uluslararası olduğunun maalesef farkında bile değil, geçen yılki İhale de ingilizce hazırlanmıştı, zaman kaybına gerek yoktu.İki tane yabancı şirket katılmış ve fiyatları, kazanan firmanın çok üstünde idi.

Yaptığımız araştırmada gördük ki navlun fiyatları her sene değişiklik gösterir. Hatta yıl içersinde aydan aya değişebiliyor. Yani Arıklı her konuda olduğu gibi bu konuda da Toplumu yanıltıyor.

Bizim Hukukçu arkadaşlarımız ve Danışmanlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda tespit etmiş olduğumuz anomalileri paylaştık. Bu bir uyarıdır. Belki konuyu Hükümet kanadından ve/veya Muhalefet tarafından daha iyi irdeleyecek kişiler vardır mutlaka.

Vurgun veya adrese teslim ihale diye söyleyen Arıklı farkında değil herhalde, Merkez İhale Komisyon’unun yapmış olduğu ihale için MİK’ i suçluyor.

Bizim EL-Sen olarak tek kaygımız Halkımız ve Kıb-Tek’ tir.

Ülkemiz zaten zor bir süreçten geçmektedir. Bu Ülkeyi yönettiğini iddia edenleri uyarıyoruz. Bunun önlemini almak ve bu konuyu doğru dürüst bir şekilde Toplumun önüne koymalarıdır. Muhalefetin de bu konuda gerekli çabayı göstermesini bekliyoruz.