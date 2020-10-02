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EL-SEN'den yeni grev kararı

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EL-SEN grev yapacaklarını açıkladı
EL-SEN'den yeni grev kararı

Açıklama şu şekilde:

Sendikamız EL-SEN’in 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, 02.10.2020 saat 12:30’dan başlamak üzere, 03.10.2020 saat 12:30’ a, 03.10.2020 saat 12:30’ dan 04.10.2020 saat 12:30’ a, 04.10.2020 saat 12:30’ dan 05.10.2020 saat 12:30’ a kadar İskele Bölge Amirliği Tesis şubesinde, uyarı grevi kararı alınmıştır ve,

   02.10.2020 saat 16:30’dan başlamak üzere, 03.10.2020 saat 16:30’ a, 03.10.2020 saat 16:30’ dan 04.10.2020 saat 16:30’ a, 04.10.2020 saat 16:30’ dan 05.10.2020 saat 16:30’ a kadar Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis şubesinde, uyarı grevi kararı alınmıştır.

  Kamuoyuna duyurulur.

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