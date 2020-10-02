EL-SEN'den yeni grev kararı

Açıklama şu şekilde:
Sendikamız EL-SEN’in 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, 02.10.2020 saat 12:30’dan başlamak üzere, 03.10.2020 saat 12:30’ a, 03.10.2020 saat 12:30’ dan 04.10.2020 saat 12:30’ a, 04.10.2020 saat 12:30’ dan 05.10.2020 saat 12:30’ a kadar İskele Bölge Amirliği Tesis şubesinde, uyarı grevi kararı alınmıştır ve,
02.10.2020 saat 16:30’dan başlamak üzere, 03.10.2020 saat 16:30’ a, 03.10.2020 saat 16:30’ dan 04.10.2020 saat 16:30’ a, 04.10.2020 saat 16:30’ dan 05.10.2020 saat 16:30’ a kadar Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis şubesinde, uyarı grevi kararı alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.