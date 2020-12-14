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El-Sen:Eylemlerimiz artarak devam edecektir

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El-Sen:Eylemlerimiz artarak devam edecektir
El-Sen:Eylemlerimiz artarak devam edecektir

El-Sen'den Basın Bildirisi:

Kurum Yönetiminin katı ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle almış olduğumuz eylem
kararları devam edecektir.
Sendikamızın tüm uyarılarına ve iyi niyetine rağmen ilgili Bakanın da ‘’Kabadayı’’
tutumu nedeniyle bu gece yarısından itibaren eylemlerimiz artarak devam edecektir.
Halkımızın mağdur olmaması için bütün önlemler alınmıştır.
Özel Güvenliğin Tesislerimize girmemesi ve özelleştirmeye karşı kavgamız devam
edecektir.

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