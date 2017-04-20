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SON DAKİKAEL-SEN’in açtığı dava sonuçlandı!

EL-SEN’in açtığı dava sonuçlandı!

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EL-SEN’in açtığı dava sonuçlandı!
El-Sen’in açtığı dava sonuçlandı…Buna göre, İhtiyat Sandığı yatırımlarının sınırlandırılması Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

TÜRK-SEN’e bağlı EL-SEN’nin ihtiyat sandığı yasasında şubat 2012 tarihinde yapılan yasal değişiklikle çalışanlar adına kesilen ihtiyat sandığı prim ve depozitlerine sınır getirilmesini Toplu İş Sözleşmelerine müdahale olarak yorumlaması nedeniyle Anayasa Mahkemesine açmış olduğu dava sonuçlandı.

Sendika’dan Başkan Umut Öksüzoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, yasada iki katına kadar olan sınırlama kuralı Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada bundan böyle sendikalar ile işverenler arasında yapılacak olan Toplu İş Sözleşmelerinde Asgari %4.4 üzerinde olan prim ve depozitler Toplu İş Sözleşmelerinde sınırsız olarak uygulanabileceği belirtildi.

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